"القوى العاملة": صرف "الدفعة الثانية" للمنحة الرئاسية لـ1.6 مليون عامل غير منتظم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة انتهاء صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسية وقدرها 500 جنيه لـ«مليون و600 ألف و216 عاملاً غير منتظم»، واستمر الصرف 5 أيام من 21 حتى 25 يونيو الجارى، من خلال ماكينات الصرف الآلى بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذى تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ24 ساعة.

وقال وزير القوى العاملة فى بيان اليوم، إن الصرف تم من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلى على مستوى الجمهورية، منوهاً بإمكانية الصرف للمواطن من أى ماكينة صرف دون خصم أى عمولات، وأنه تم تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى، بحيث تكون 260 ألف مستحق يومياً، وقامت وزارة الاتصالات بإرسال رسالة نصية sms لكل مستحق على تليفونه الشخصى قبل ميعاد الصرف بـ24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلى وضماناً لسلامة المستحقين. موضحاً أن جميع المنحة تم ضخها لجميع المستحقين على حساباتهم فى ماكينات الصرف.

وأكد الوزير أن كل الجهات المعنية أسهمت بدور مهم فى مرحلة صرف الدفعة الأولى التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضارى يليق بالدولة المصرية.