"القوى العاملة" للمتخلفين عن صرف منحة العمالة: "فلوسكم موجودة"

أكد هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، أن أموال الدفعة الثانية لمنحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة يمكن صرفها فى أي وقت، معلقا: "الفلوس موجودة وممكن تصرفوها في أي وقت".

وأضاف سعد الدين، خلال مداخلة هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة التلفزيون المصري، أنه تم تقديم موعد صرف الدفعة الثانية لمنحة دعم العمالة غير المنتظمة لمدة 5 أيام حتى لا يحدث تكالب على ماكينات الصرف الآلي كما حدث في المرحلة الأولى، وذلك لضمان مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وأوضح أن اللجنة الوزارية والتي تضم القوى العاملة والتخطيط والتموين والاتصالات وكل الجهات المعنية اتفقت على تحديد هذا الوقت "من يوم 21 وحتى 25 من الشهر" لصرف المنحة نظرا لعدم وجود ارتباطات أخرى مثل صرف المعاشات أو معاش "تكافل وكرامة" أو صرف المرتبات.