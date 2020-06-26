ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 3.4 مليون طن

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 3 ملايين و470 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي رغم ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم، مضيفا أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو أسواق 160 دولة في جميع قارات العالم بنحو 305 سلع زراعية.

من ناحيته قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان، وأن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و387 ألف 625 طنا، بالإضافة إلى تصدير 661 ألف و580 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 267 ألف و223 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 96 ألف و186 طنا، في حين احتل الثوم على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 29 ألف و685 طنا.

واحتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 20 ألف و622 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 15 ألف و58 طنا، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 4 آلاف و477 طنا، بينما حصل الرومان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 آلاف و274 طنا، بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 2618 طنا، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 2068 طنا، وحصل الباذنجان على المركز الثاني عشر بإجمالي 789 طنا، وحصل المانجو على المركز الأخير بإجمالي 531 طنا.