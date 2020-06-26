"طيران الإمارات" تعلن عن رحلات منتظمة في يوليو إلى 7 مدن جديدة

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، اليوم، توفيرها خدمات ركاب منتظمة مع سبع مدن أخرى خلال شهر يوليو المقبل.

وذكرت الناقلة في بيان، أن المدن الجديدة التي ستنضم إلى شبكة الناقلة هي: الخرطوم (3 يوليو)، عمّان (5 يوليو)، أوساكا (7 يوليو)، ناريتا (8 يوليو)، أثينا (15 يوليو)، لارنكا (15 يوليو)، وروما (15 يوليو)، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وأضافت أنه بذلك سيرتفع عدد المحطات التي ستخدمها طيران الإمارات إلى 48، لتوفر مزيداً من الخيارات أمام عملائها، ومواصلة سفرهم براحة وأمان عبر دبي، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين.

وسوف يتمكن عملاء طيران الإمارات الآن من السفر إلى دبي، بعد الإعلان مؤخراً عن فتح أبواب المدينة أمام رجال الأعمال والسياح اعتباراً من 7 يوليو، وتطبيق بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تسهل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمجتمعات.

وأتاحت الإمارات الحجوزات أمام العملاء للسفر بين وجهات في الشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأفريقيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي، إذا كانوا يلبون متطلبات السفر ودخول حدود الدولة التي يسافرون إليها، ويمكن الحجز عبر الإنترنت على الموقع الشبكي أو عن طريق وكلاء السفر.

وكانت شركة "طيران الإمارات"، إحدى أكبر شركات الطيران الدولي في العالم، قالت في 22 مارس الماضي، إنها ستعلق مؤقتًا جميع رحلات نقل الركاب، بحلول 25 مارس.

وقال رئيس مجلس الإدارة، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في بيان: "طيران الإمارات تجد نفسها في وضع لا يمكنها فيه تشغيل خدمات نقل المسافرين على نحو مجدٍ اقتصاديًا، إلى أن تعيد الدول فتح حدودها وترجع الثقة في السفر".