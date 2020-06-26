صور.. مساجد جنوب سيناء تستعد لاستقبال المصلين

قال إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، استعدادًا لاستقبال المصلين فجر غد السبت.

وأضاف الراوي أنه جرى وضع علامات استرشادية تراعي مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل مصلي والآخر، إضافة إلى تعقيم ورش المساجد.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجنة لمتابعة المساجد التي سيجري افتتاحها بالمرحلة الأولى، لمراجعة مدى الالتزام بالضوابط والتعليمات.

ونوه بأنه سيجري فتح 39 مسجدًا على مستوى مدن المحافظة كمرحلة أولى، وسيجري فتح البقية تباعًا في حالة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، والضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف.

وأشار إلى أنه سيشهد صلاة فجر السبت من مسجد المنشية بمدينة الطور، ومن المقرر أن يشهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء صلاة العشاء من مسجد الصحابة بشرم الشيخ.