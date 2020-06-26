الاحتلال الإسرائيلي يمنع صلاة الجمعة في قرية حارس المهددة بالمصادرة

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، العشرات من أهالي بلدة حارس غرب سلفيت، من إقامة صلاة الجمعة في أراضيهم المهددة بالمصادرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال، أغلقت مداخل القرية وأقامت حاجزًا عسكريًا على المدخل الغربي لها، ومنعت وصول نشطاء هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وفعاليات محافظة سلفيت الذين وصلوا إلى قرية حارس لمساندة أهاليها في وجه ما تتعرض له من اعتداءات واستيطان، خاصة منطقة خربة أبو العلا.

يُشار إلى أن أهالي قرية حارس وبمساندة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وحركة فتح وفعاليات محافظة سلفيت، يقيمون الصلاة في أراضي البلدة المهددة بالاستيلاء عليها للأسبوع الخامس على التوالي.