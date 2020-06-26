اتحاد العمال: 84 مليار أجور الموظفين في مصر قبل 30 يونيو و335 بعدها

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هناك طفرة كبيرة في مكاسب الموظفين منذ 30 يونيو، وذلك إذا ما تم المقارنة بالفترة السابقة لها.

وقال الاتحاد، إن الأجور في مصر قبل 30 يونيو 2013، بلغت نحو 84 مليار، والآن 335 مليار، موضحًا أن الدعم كان يقدم بقيمة 100 مليار والآن أصبح 328 مليار جنيه، وكذلك الموازنة العامة للدولة كانت لا تتعدى التريليون، والآن تجاوزت الـ2.2 تريليون.

وأضاف الاتحاد في بيان له، أنه فيما يخص المشروعات الاستثمارية لم تتجاوز الـ100 مليار، واليوم تجاوزت 300 مليار، وهذه الأرقام خير دليل على ما كانت عليه مصر وما أصبحت عليه الآن، ناهيك عن برامج الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات الأكثر تضررا من الأزمات.