حسين هريدي: ثورة 30 يونيو تحول تاريخي في مسار الأحداث بمصر

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ثورة يونيو 2013، لم تكن فقط ردا على تداعيات ما حدث خلال حكم الإخوان ولكنها تحول تاريخي في مسار الأحداث في مصر منذ عام 1974.

وأضاف هريدي، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة التلفزيون المصري، أن تيار الإسلام السياسي بكل جماعاته منذ عام 1974 هيمن على العقل المصري، إلى أن جاءت هذه الثورة الشعبية التي أنهت هذا.

وأوضح أن ثورة 30 يونيو بدأت منذ 26 يونيو وحتى 3 يوليو إلى أن تخلص الشعب المصري من حكم جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو أثرت بالإيجاب على الدور المصري في المنطقة وكانت استجابة لمواجهة تحولات سلبية على الأمن القومي المصري والعربي على امتداد الوطن العربي وشمال أفريقيا.