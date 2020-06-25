جامعة أسيوط: 30 يونيو آخر موعد لانتهاء امتحانات نهاية العام لفرق النقل

ترأس الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اجتماعاً لمجلس شؤون الطلاب والمنعقد عن شهر يونيو، مشيدا بتعاون الكليات وجهدها المبذول خلال الفترة الماضية لصالح الطلاب والذي انعكس أثره في حسن سير امتحانات نهاية العام والمقرر انتهاءها 30 يونيو الجاري.

وأشار إلى الانتهاء من نحو 97% من إجراء الامتحانات الالكترونية، والانتهاء من تحميل أكثر من 82% من المشروعات البحثية للطلاب، مع اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات والذي يقضي ببدء الامتحانات في الأول من يوليو المقبل، مع ترك مساحة لكل جامعة في إطلاق الامتحانات في التاريخ المناسب لها في النصف الأول من يوليو على أن تنتهي جميعا قبل حلول النصف الأول من شهر أغسطس، مشددا على ضرورة الانتهاء من إعلان كافة جداول امتحانات الفرق النهائية قبل الاثنين المقبل والموافق 29 يونيو.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، أن مجلس شؤون التعليم والطلاب انتهى إلى عددا من القرارات تتضمن استفادة كافة الطلاب بسنوات النقل والسنوات النهائية من درجات الرأفة كاملة وفقا للقواعد المعتادة والمطبقة في كل كلية، وإعطاء الطالب في الفرقة النهائية الحق في التقدم لكليته بطلب اعتذار عن دخول امتحانات مواد الفصل الدراسي الثاني بأكمله وذلك قبل أسبوع من بدء الامتحانات مع اعتبار ذلك غياب بعذر لا يؤثر فيما بعد على حصوله على الدرجات الفعلية المستحقة له عن أداء الامتحان في الدور الثاني، مع تشكيل لجنة ثلاثية بكل كلية تضمن الالتزام بأن تكون أسئلة امتحانات السنوات النهائية بنسبة ٧٥% فيما تم تدريسه حتى ١٥ مارس وبنسبة ٢٥% فيما تم تدريسه في الفترة التالية لنصف مارس.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أنه من المقرر عرض قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب على مجلس الجامعة في جلسته القادمة يوم الأحد القادم وذلك لمناقشتها وإقرار البنود التي يتم التوافق عليها بشكل نهائي.ِ

وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على متابعة إدارة الجامعة لسير امتحانات نهاية العام الجامعي لفرق النقل بمختلف كليات الجامعة والجارية حالياً إليكترونيا وعن طريق تقديم مشروعات بحثية وذلك حسب اختيار كل كلية، مع اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء امتحانات الفرق النهائية المقرر لها شهر يوليو المقبل وفقاً لما قرره المجلس الأعلى للجامعات.