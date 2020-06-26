بالأسماء.. الآثار تعيد فتح 13 متحفا وموقعا أثريا

أعلنت وزارة السياحة والآثار إعادة فتح 5 متاحف و8 مواقع أثرية للزائرين كمرحلة أولى في ضوء استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر اعتبارا من أوائل يوليو، حيث اختارت وزارة السياحة والآثار عدد من المواقع الأثرية والمتاحف لإعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى تمهيدا للافتتاح التدريجي لكل المتاحف والمواقع.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية أسماء المتاحف والمناطق الآثرية المعاد فتحها من قبل وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى ضوابط زيارة المواقع الآثرية المعلنة من قبل الوزارة، استمرارا لسلسة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المتاحف التي جرى فتحها من قبل وزارة السياحة والآثار

أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أسماء المتاحف التي تم اعادة فتحها وهي :

ـ متحف النوبة.

ـ متحف الأقصر.

ـ المتحف المصري بالتحرير.

ـ متحف الفن الإسلامي.

ـ المتحف القبطي.

المواقع الأثرية التي تم إعادة فتحها من قبل وزارة السياحة والآثار

ـ معابد أبو سمبل بأسوان.

ـ معبد فيله بأسوان.

ـ معبد الكرنك بالأقصر.

ـ معبد الأقصر.

ـ الدير البحري بالأقصر.

ـ مقابر وادي الملوك بالاقصر.

ـ منطقة أهرامات الجيزة.

ـ قلعة صلاح الدين بالقاهرة.

ضوابط زيارة المواقع الأثرية

- تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميا قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار.

- قياس درجة حرارة العاملين بها يوميا والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها.

- وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

- أن يتم توفير أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات.. إلخ) لجميع العاملين.

- الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

- توعية العاملين بكل المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض وكل التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم.

- الالتزام بالمسافات الآمنة في أماكن سكن العاملين، وتوفير مناطق لعزل الحالات المصابة حال ظهورها (الحالات البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط).

ضوابط زيارة المواقع الأثرية الخاصة بالأفواج السياحية والرحلات

ـ عدم تجاوز عدد الفوج السياحي 25 فردا (لحين إشعار آخر)، والتزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة، مع التزامه بالشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

ـ قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين لهم.

ـ مراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية، مع وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة كالتالي:

200 زائر/ ساعة بالمتحف المصري بالتحرير، و 100 زائر/ الساعة بالمتاحف الأخرى.

15:10 زائر لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).

ـ التزام رحلات المدارس والجامعات والجهات الحكومية بإخطار المواقع الأثرية والمتاحف قبل موعد الزيارة بحد أدنى 48 ساعة، على ألَا يزيد العدد بالرحلة عن 15 فرد مع كل مشرف، وعدم السماح بأكثر من 5 رحلات في اليوم الواحد.

واعتمدت وزارة السياحة والآثار هذه الضوابط لتطبيقها وإتباعها بالمتاحف والمواقع الآثرية والتى من المقرر فتحها تدريجيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو المقبل مع عودة حركة السياحة الوافدة، وذلك لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم، فى ضوء الإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية التى أقرتها وزارة السياحة والآثار لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.