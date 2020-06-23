بعد إعلان فتح الأماكن الأثرية.. ضوابط التواجد داخل المتاحف

أعلنت وزارة السياحة والآثار استعدادها لفتح المواقع الأثرية والمتاحف خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الحكومة المصرية للتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن" ضوابط التواجد دخل الأماكن الأثرية والمتاحف، وفق الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ضوابط زيارة المتاحف والمواقع الأثرية

تستعد المتاحف والأماكن السياحية لاستقبال الزائرين والسائحين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ الآتي:

- تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين مفتشي الآثار.

- قياس درجة حرارة العاملين يومًيا قبل بدء موعد الزيارة.

- وضع ملصقات على الأرض، لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

ضوابط الأفواج السياحية والرحلات

- عدم زيادة عدد الفوج السياحية عن 25 فردًا لحين إشعار آخر.

- ضرورة التزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة، مع الالتزام بالشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

- قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين لهم.

- مراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية، مع وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس لوقت داخل المتحف، والمواقع الأثرية غير المكشوفة.

- التزام رحلات المدارس والجامعات والجهات الحكومية بإخطار المواقع الأثرية والمتاحف قبل الذهاب إليها بـ48 ساعة، على ألا يزيد عدد الأفراد بالرحلة عن 15 فردًا، وعدم السماح بأكثر من 5 رحلات في اليوم الواحد.