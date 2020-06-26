وفد أمريكي يزور إسرائيل لبحث ضم أراضٍ فلسطينية جديدة

يصل وفد أمريكي رفيع المستوى، اليوم، إلى إسرائيل بهدف مناقشة مخططات الضم الإسرائيلية، فيما لم تصل مداولات شهدها البيت الأبيض، الأسبوع الجاري، لأي قرار بهذا الشأن.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن الوفد يضم السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، آفي بيركوفيتش، وعضو لجنة رسم الخرائط الأمريكية - الإسرائيلية، سكوت فايث، مشيرة إلى أن بيروكوفيتش وفايث سيبقيان في إسرائيل أياما عدة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وسيلتقي الوفد الأمريكي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة الإسرائيلية المناوب، وزير الدفاع بيني جانتس، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين، لم تسمهم لمواصلة المفاوضات بشأن الضم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن المشاورات رفيعة المستوى التي استمرت على مدى 3 أيام بين مستشاري الرئيس دونالد ترامب وبحضوره في البيت الأبيض، لم تتمخض عن أي قرار نهائي بشأن إعطاء الضوء الأخضر لخطط الضم الإسرائيلية لأجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية من عدمه.

وقال أحد هؤلاء المسؤولين: "لم يتخذ حتى الآن قرار نهائي بشأن الخطوات التالية لتنفيذ خطة ترامب"، وذلك في إشارة إلى ما تسمى بـ"خطة السلام" المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وتقضي الخطة التي نشرها البيت الأبيض في يناير الماضي بفرض سيادة إسرائيل على نحو 30% من الضفة الغربية المحتلة، بينها غور الأردن و132 مستوطنة، مقابل الموافقة على قيام "دولة" فلسطينية منزوعة السلاح.

وينوي نتنياهو في خطوة غير قانونية من وجهة نظر الأعراف الدولية، بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطلع يوليو المقبل.

ويعارض المجتمع الدولي الخطط الإسرائيلية، ويعتبر الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية احتلالًا.