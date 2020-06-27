بـ10 ملايين جنيه.. القليوبية تواجه الهجرة غير الشرعية بعدة مشروعات

أعلنت محافظة القليوبية، إطلاق خطة جديدة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات فرع القليوبية، لتوفير تمويل بمبلغ 10 ملايين جنيه، لمشروعات كثيفة العمالة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، من خلال بروتوكول تعاون.

تستعرض "الوطن" ملامح الخطة وأهدافها وتفاصيلها.

تهدف الخطةـ، لتوفير فرص عمل بمركزى طوخ والقناطر الخيرية، من خلال تمويل المشروعات فى القرى المستهدفة، لمعالجة الهجرة غير الشرعية.

تقوم الخطة، على ترميم وصيانة المدارس، وتركيب شبكات المياه، حيث من المقرر ترميم وصيانة 5 مدارس، بقيمة مبلغ 7 ملايين جنيه، وتركيب شبكات مياه بقيمة 3 ملايين من اجمالى 10 ملايين جنيه لهذه المجالات.

فى مجال التنمية المجتمعية، بالتعاون مع الجمعات الأهلية، سيتم تأهيل عدد 8 جمعيات أهلية، بتمويل يقدر بحوالى 9 ملايين للعمل فى المشروعات كثيفة العمالة، بهدف توفير فرص عمل، لتشغيل تلك الجمعيات فى مجالات الصحة والبيئة ومحو الأمية، والتشغيل الذاتي ولدى الغير.

تتضمن الخطة أيضا، عقد إقراض متناهي الصغر للجمعية المصرية، للتنمية البشرية بمركز القناطر الخيرية، بمبلغ 1.5 مليون جنيه، للعمل فى مجال الإقراض المتناهى فى الصغر وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أشاد بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في تقديم قروض ميسرة للشباب الجاد، لإقامة مشروعات حقيقية، وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة، ما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة، ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، وتحسين مستوى الدخل، ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية.