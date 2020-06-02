محافظ القليوبية يراجع خطة مواجهة كورونا بعد ارتفاع معدلات الإصابة

استعرض اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، آخر المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في ظل إعلان الإقليم ضمن أكبر 3 محافظات على مستوى الجمهورية في معدلات الإصابة.

وقرر الهجان تشكيل لجان للمرور على المستشفيات، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وانتظام حضور الأطقم الطبية، واستقبال جميع الحالات على مدار 24 ساعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده المحافظ اليوم مع اللجنة العليا لمجابهة كورونا، وغرفة عمليات المحافظة، لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول التعامل بكل حسم مع مستجدات فيروس كورونا والحد من انتشاره.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير للأطقم الطبية على جهدهم الوطني والإنساني الكبير في علاج المرضى وإنقاذ حياتهم، مطالبا بضرورة المتابعة المستمرة ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الأيام المقبلة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددا بتكثيف الحملات المرورية للتأكد من ارتداء الكمامات الطبية.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤخرا اجتماعا مع مجلس المحافظين، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، استعرض فيه آخر المستجدات لمجابهة فيروس كورونا المستجد.