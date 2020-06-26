الشرطة التركية تعتقل 2 من رجال القوات المسلحة بتهمة الإرهاب

ألقت الشرطة التركية القبض على اثنين من أفراد القوات المسلحة، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بمحافظة قونية، بشأن اتهاماتها لجماعة "فيتو" وحزب الاتحاد الديمقراطي.

وتناقلت وسائل الإعلام التركية المعارضة تقارير عن القبض على اثنين من أفراد القوات المسلحة بمحافظة تكير داغ، اليوم، بتهمة الانتماء لمنظمات إرهابية مسلحة، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وقبل عدة أيام أصدرت النيابة العامة بإسطنبول أوامرًا باعتقال 65 من رجال القوات المسلحة التركية، في إطار التحقيقات التي تجريها حول عناصر منظمة فيتو التابعة لحركة الداعية التركي عبد الله جولن، وحزب الاتحاد الديمقراطي.