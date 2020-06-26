محلل أمريكي: طموحات تركيا العسكرية في الشرق الأوسط قد تمتد إلى اليونان

قال أستاذ جامعة ليهاي والزميل الأقدم في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، هنري ج. باركي، إن الأنشطة العسكرية التركية في منطقتي شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط قد تمتد إلى مواجهة مباشرة مع اليونان المجاورة.

وأضاف باركي في مقال رأي نشرته صحيفة "كاثيمريني" اليونانية، الثلاثاء الماضي، أن جميع المؤشرات تؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتبنى استراتيجية طورها المسؤولون العسكريون في تركيا تدعى "الوطن الأزرق"، للسيطرة على منطقة المتوسط، وهو ما قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية مع دول المنطقة وفي مقدمتها اليونان، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وتفاقمت التوترات المستمرة بين اليونان وتركيا بشأن نزاع إقليمي على حقول الطاقة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعد أن وقعت أنقرة صفقة ترسيم بحري مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس في نوفمبر الماضي، تهدف إلى منح تركيا حقوق الحفر والتنقيب في المنطقة. وقالت كلا من اليونان وقبرص ومصر إن الاتفاقية غير قانونية.

وأشار الخبير الأمريكي إلى أنه تركيا بموجب تلك الاتفاقية البحرية، اكتسبت موطئ قدم في ليبيا التي مزقتها الحرب بعد تقديم دعم عسكري كبير لحكومة الوفاق في قتالها ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

واستشهد باركي بحالات توسيع البصمة الإقليمية لتركيا في سوريا، حيث تم تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية التركية لمحاربة القوات الكردية المسلحة التي تعتبرها أنقرة تهديدًا لأمنها القومي.

وقال باركي إن الانتصارات التركية في سوريا وليبيا أصبحت ممكنة بفضل عدم رغبة واشنطن وأوروبا في الوقوف أمام أردوغان، الأمر الذي بات يغذي إحساسه بأنه لا يقهر، مضيفًا أن ثقة أردوغان في الأنشطة العسكرية السابقة في المنطقة قد تلهمه ليقرر أن هذا هو الوقت المناسب لتحدي اليونان، وهو مسعى سيجعله يكسب الدعم العام في تركيا.

وتابع باركي "تطالب تركيا بالعديد من الجزر اليونانية والمنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية. وهناك تلميحات حول التنقيب عن الغاز بالقرب من جزيرة كريت اليونانية".