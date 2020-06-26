الاتحاد الوطني الكردستاني بالعراق يطالب برفع دعاوى تعويض ضد تركيا

دعا الاتحاد الوطني الكردستاني بالعراق، مجلس الأمن الدولي للتحرك ضد الانتهاكات التركية لأجواء العراق، والهجمات العسكرية المتكررة على المناطق ذات الأغلبية الكردية، كما طالبوا الرئاسة العراقية برفع دعوى رسمية ضد تركيا.

وشهد الأيام الماضية، مقتل العديد من المدنيين الأكراد في العراق نتيجة القصف الجوي الذي تشنه القوات المسلحة التركية على بلدة شارباجر بمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، حيث فقد 5 مدنيين حياتهم في القصف الذي شنته المقاتلات التركية على مدينة شیلادزي، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأرسل الاتحاد الوطني الكردستاني، بيانًا رسميًا لكل من الرئيس العراقي ورئيسي الوزراء ومجلس النواب يطالبهم فيه برفع دعوى على تركيا في المحاكم الدولية لدفع تعويضات لأهالي القتلى والمتضررين.

كما دعا الاتحاد، الخارجية العراقية لعقد اجتماع عاجل في مجلس الأمن لإنهاء القصف التركي.

وكانت رئاسة الجمهورية العراقية قد انتقدت، اليوم، الانتهاكات التركية المتكررة للأجواء العراقية، وقالت إنها تعد مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية، وتسببت في مقتل العديد من المدنيين العزل.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بيان نشرته الرئاسة العراقية عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، قولها "تدعو رئاسة جمهورية العراق إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية نتيجة العمليات العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية، التي ذهب ضحيتها عدد من المدنيين العزل".

وأضافت الرئاسة أن هذه الأعمال تعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية.