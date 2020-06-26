بالصور.. وزير السياحة يتفقد متحف روميل الشهير

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، متحف كهف روميل والذي يضم عددا من المتعلقات الشخصية لثعلب الصحراء ارفين روميل قائد الجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية.

ويتابع العناني سير العمل بالعديد من المناطق السياحية والأماكن الأثرية الموجودة على أرض مطروح، لمتابعة مدى تطويرها واستعداداتها من حيث الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

كان وزير السياحة تفقد اللمسات النهائية لمشروع ترميم قصر البارون امبان تمهيدا لافتتاحه، وتوجه مساء الخميس إلى محافظة مطروح يرافقه 30 إعلاميا بالقنوات العربية والأجنبية لمتابعة أعمال تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا المستجد بعدد من الفنادق والمنتجعات السياحية والمتاحف، تمهيدا لاستئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول شهر يوليو.