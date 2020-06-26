الشرطة التركية تداهم مبنى مجلس المجتمع الديمقراطي الكردي

قالت الرئيس المشارك لمجلس المجتمع الديمقراطي الكردي في تركيا، ليلى جوفان، إن الأكراد لن يخضعوا للنظام الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، وذلك في أعقاب الهجوم الذي شنته الشرطة اليوم الجمعة، على مبنى المجلس.

وداهمت الشرطة التركية مبنى مجلس المجتمع الديمقراطي الكردي، التابع لحزب الشعوب الديمقراطي، اليوم، وكسرت باب المبنى وتحفظت على اللافتة وأجهزة الكمبيوتر والكتب الموجودة بالمقر، وبعدما انتهى أفراد الشرطة من أعمال التفتيش أخلوا معظم أفراد المبنى، فيما انتظرت العربات المدرعة خارج المبنى، وفقًا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأدانت ليلى جوفان، هذا الحادث على حسابها على "تويتر"، قائلة، "لقد فتشوا مقر مجلسنا لساعات واستولوا على المستندات التنظيمية ولافتتنا، هل أنتم عاجزون إلى هذا الحد؟ فلستم بحاجة إلى وثيقة لضرب أي كردي، لأنكم تلفقون الوثائق، ونحن لن نخضع أبدًا".