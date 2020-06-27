أسعار الخضروات اليوم السبت 27-6-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المحلية، اليوم السبت 27 يونيو، وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:

الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 3 جنيهات.

البطاطس

بلغ سعر كيلوجرام البطاطس 2.5 جنيه.

الثوم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم بين 15 إلى 20 جنيها.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 30 جنيهًا.

البصل

بلغ سعر البصل الأحمر 3 جنيهات للكيلوجرام.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام ملوخية إلى 3 جنيهات.

البامية

تراوح سعر كيلوجرام البامية الخضراء بين 20 إلى 22 جنيها.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 15 جنيهًا.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ12جنيها.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 6 جنيهات.

الفلفل

وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 7 جنيهات.