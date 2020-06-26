فيديو.. رفع الأذان من الجامع النوري في الموصل للمرة الأولى منذ 3 سنوات

ارتفع صوت الأذان للمرة الأولى، اليوم، في الجامع النوري التاريخي، في مدينة الموصل العراقية، منذ تدميره بيد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2017.و

نشرت وزارة "الثقافة وتنمية المعرفة" الإماراتية، التي تتبنى مشروع إعادة إحياء الجامع، تغريدة قالت فيها، "لأول مرة منذ تدميره، الآذان يعلو من جديد في الجامع النوري ومنارته الحدباء التي ستزين سماء الموصل قريبا"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

​كما أعلنت منظمة "اليونيسكو" في العراق أنها ستقوم بجولة افتراضية، اليوم، في الجامع النوي، لتعريف بكيفية عملها بدعم من الإمارات لإعادة إحياء الجامع.

وقالت الوزارة الإماراتية "قبل ثلاث سنوات دمر الجامع النوري ومنارته الحدباء، واليوم تسير عملية إعادة بناءه وفق المخطط بأيدٍ عراقية وبدعم من دولة الإمارات، ليعود الجامع منارة إشعاع ثقافي وجسرا معرفيا يعبر عن تسامح مدينة الموصل".

​وكان زعيم تنظيم "داعش" المقتول، أبو بكر البغدادي، قد أعلن إقامة خلافة التنظيم المزعومة من مسجد النوري، الذي كان يشتهر بمئذنته المائلة (الحدباء)، قبل أن يفجره متطرفو التنظيم في يونيو 2017 مع اقتراب القوات العراقية.