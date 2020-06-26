برلمان العراق: علاج النواب المصابين بكورونا خارج البلاد على نفقتهم

كشف مجلس النواب العراقي، عن أن النواب المصابين بفيروس كورونا يتم علاجهم في الداخل أو الخارج بقرار شخصي منهم، مشيرًا إلى أن الذي قرر منهم الحصول على العلاج خارج العراق، لم يتدخل مجلس النواب سواء في ترتيبات الحجز أو في نفقات العلاج أو نقله.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، نفت ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إرسال نحو 20 نائبًا من قبل مجلس النواب بطائرة خاصة للعلاج من فيروس كورونا في أحد المستشفيات الأردنية، مشيرة إلى أن مجلس النواب لم يحجز أي طائرة ولم يدفع نفقات نقل نواب مصابين إلى خارج البلد.

وأوضح المجلس، في بيان صحفي، أنه "بغض النظر عن صحة العدد من عدمه، فإن إصابة أي نائب أو نائبة بالفيروس يعد أمرًا طبيعيًا كونهم جزءً من أبناء الشعب ويواصلون دورهم التشريعي والتمثيلي من خلال اللقاء بالمواطنين في مناطقهم، أو مع الموظفين في مؤسسات الدولة مما يجعلهم عرضة للإصابة".