بالصور.. انتهاء مونتاج فيلم الحارث

أكد محمد نصار، المشرف العام على الإنتاج في شركة سكوب، أن المونتيرين عمرو واسلام عاكف، انتهوا من مونتاج فيلم الحارث في شركة the crow، تمهيدا لعرض الفيلم قريبا.

كان المخرج محمد نادر، قد انتهى من تصوير أخر مشاهد الفيلم بمدينة الإنتاج الإعلامي منذ شهرين.

الفيلم من إنتاج شركة سكوب للإنتاج الفني والسينمائي، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين مثل احمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء جلال وعلى الطيب وعمرو عبد الجليل وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء ومحمود الليثي ورشدي الشامي ونهي عابدين وشريف البرداويلي وعارفة عبد الرسول.

وأضاف نصار أنه فيلما مملؤ بالأثارة والتشويق، وأستعانوا في صناعته بخبرات من هوليود. الفيلم تم تصويره في سيوة والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى.شركة سكوب تم تدشينها منذ عدة أشهر وهي مملوكة للمنتج عماد سيد أحمد.