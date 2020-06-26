قياس درجة الحرارة والتعقيم.. قواعد دخول قاعات السينما في زمن كورونا

تستعد قاعات السينما حاليًا للاستقبال الجمهور مرة أخرى بداية من غدٍ السبت، 27 يونيو، بعد إغلاق دام لعدة أشهر بسبب وباء كورونا الذي انتشر في العالم، حتى أعلنت السلطات المصرية الثلاثاء الماضي، خطة التعايش مع فيروس كورونا بداية من غد السبت.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية، قواعد دخول قاعات السينما في زمن كورونا، والتي تتلخص في الآتي..

قواعد دخول السينما في زمن كورونا

وضع بوابات تعقيم لجميع المتواجدين سواء جمهور أو موظفين، أمام بوابات دخول السينما.

قياس درجة حرارة كل شخص قبل الدخول، ويمنع دخول كل من يثبت ارتفاع درجة حرارته.

ارتداء الكمامة شرط الدخول من الباب الرئيسي وأيضاً داخل القاعة والسماح بخلعها فقط في حالة الأكل أو الشرب.

وضع ملصقات على الأرض، تحدد مكان وقوف كل شخص، أمام شباك التذاكر للالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ارتداء القفازات والكمامات شرط أساسي عن شراء أطعمة أو مشروبات ويتم إتباع كافة الإجراءات الوقائية.

وجود صندوق معقم لليدين أمام شباك التذاكر وفي الممرات.

عند دخول القاعة، يحب أن يكون بين كل شخص وآخر كرسيان فارغان، ووجود صف وصف بين الجماهير.

التأكد من التزام الجمهور بهذه القواعد واتباعها.

إقامة 6 حفلات يومية مع وجود وقت كاف بينها من أجل تعقيم القاعات.

آخر الحفلات هى حفلة الساعة 10 مساء.