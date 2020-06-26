مركز تنمية القدرات بجامعة القاهرة ينظم 24 دورة On line أسبوعيا

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، يواصل تقديم مجموعة من دوراته التدريبية بنظام التعليم عن بُعد online، وسط إقبال وتفاعل كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم داخل مصر وخارجها، وذلك ضمن خطة جامعة القاهرة للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث وتقديم خدماتها التعليمية إلكترونيًا باستخدام تطبيقات التعليم عن بُعد الحديثة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن عدد الدورات بلغت 24 دورة تدريبية في الأسبوع الواحد، وأن دورات التفكير النقدي والنشر الدولي ونظم الامتحانات وتقويم الطلاب، من أكثر الدورات التدريبية التي تشهد اقبالًا من جانب المتدربين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، حيث تتكرر دورة التفكير النقدي وحدها 5 مرات في الجدول الأسبوعي.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن مركز تنمية القدرات يقوم بدور كبير في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقيادات المعاونة بالجامعة على المستوى المحلي والإقليمي، وفقًا لخطة الجامعة في تحقيق المعايير الأكاديمية العالمية للتميز في التدريب، حيث ينظم المركز ورش عمل للقيادات الأكاديمية والإدارية، إلى جانب عقد دورات تدريبية لكوادر المراكز والوحدات، وذلك من خلال خبراء متخصصين باستخدام الوسائل الحديثة في التدريب، كما أنه يضم نخبة من المدربين المعتمدين على المستوى الدولي.

وكان الدكتور محمد الخشت، وجه مديري المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، بضرورة العمل على الخطة الاستراتيجية المحدثة للتحول نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث، لاستغلال المعرفة لإنتاج قيمة مضافة للاقتصاد، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية، والتوسع في العمل المجتمعي، والشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والمجتمعية ذات التوجهات الوطنية.

من جانبه، قال الدكتور علاء صابر مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، إن المركز بدأ منذ فترة بناء على تعليمات الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، بتقديم الدورات التدريبية عن بُعد online، مشيرًا إلى أن حجز الدورات التدريبية ينتهي على الموقع في خلال 10 دقائق من فتح باب التقديم، نظرًا للإقبال الكبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.