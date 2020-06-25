تقرأ في "الوطن" غدا: السودان يطلب من مجلس الأمن التصدي لأي تصرف أحادي في أزمة سد النهضة الإثيوبي

تقرأ في عدد "الوطن" الصادر غدا الجمعة: السودان يطلب من مجلس الأمن التصدي لأي تصرف أحادي في أزمة سد النهضة الإثيوبي، "الخرطوم": المتبقي من الزمن ضيق وحرج.. وبدء الملء دون اتفاق خطر على حياة ملايين المواطنين.

وتقرأ أيضا.. طلاب الثانوية يؤدون امتحان "الإنجليزي" وسط إجراءات مشددة، تباين حول صعوبة الامتحان.. وضبط 3 طلاب نشروا أجزاء من الامتحان على "مواقع التواصل".

كما تقرأ.. الحكومة تستكمل قرارات "التعايش": "المحال والنوادي والجيم" حتى 9 مساء.. "مدبولي" يوافق على عودة تقديم الخدمات للمواطنين.. ويفوض وزارة التضامن في موعد فتح "الحضانات".