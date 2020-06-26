مقتل 3 أشخاص إثر حادث طعن وإطلاق نار في اسكتلندا

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، جراء حادث طعن وإطلاق نار في قلب مدينة جلاسكو باسكتلندا.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية أن الشرطة في مدينة جلاسكو أطلقت النار على الشخص المشتبه به، مضيفة أنه من غير الواضح حتى الآن إذا كان الأخير من بين القتلى الثلاثة من عدمه.

ونُقل المصابون بطعنات إلى المستشفى ومن بينهم ضابط شرطة.وقال اتحاد الشرطة الاسكتلندية: "نحن على علم بالتقارير التي تحدّثت عن تعرّض شرطي للطعن في حادثة وسط جلاسكو".

في حين أفاد شهود عيان أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح في الحادثة، بينما أطلقت الشرطة النار على المهاجم.

والأسبوع الماضي شهدت بلدة ريدينج جنوب إنجلترا، عملية طعن أيضا، أدت إلى مقتل 3 أشخاص، ولاحقاً أعلنت الشرطة أن العملية حادث إرهابي، مؤكدة القبض على المهاجم.