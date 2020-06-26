عاجل.. إعلام بريطاني: قتلى وجرحى جراء عملية طعن في جلاسكو الإسكتلندية

أكدت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع حادث وقع في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، وسط أنباء عن تعرض عدة أشخاص لعملية طعن في وضح النهار في أحد شوارع وسط المدينة.

وأكدت شرطة المدينة إغلاق شارع ويست جورج الذي وقع فيه الحادث ودعت المواطنين على الابتعاد عنه، مضيفة: "الوضع قد تم احتواؤه وليس هناك أي خطر على الجمهور الآن"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن شهود عيان قولهم إن شخصا هاجم بسكين المارة في الشارع بشكل عشوائي.

وذكر أحد شهود العيان عبر "تويتر" أن هناك نحو ستة مصابين جراء الحادث.

من جانبها، أفادت قناة "سكاي نيوز" بسقوط قتلى جراء الحادث.

وأكد اتحاد الشرطة الاسكتلندية أن هناك تقارير مفادها أن ضابطا شرطيا بين المصابين.

ونشرت "ذا صان" صورا تظهر قوات للشرطة البريطانية وسيارات إسعاف وسط جلاسكو.