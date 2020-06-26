الدفاع الروسية: صحة من تطوعوا لاختبار اللقاح ضد الفيروس التاجي جيدة

أعلن ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، أن صحة كل المتطوعين المشاركين في اختبار اللقاح ضد فيروس "كوفيد -19" جيدة.

وقال إن الأطباء العسكريين تلقوا معلومات أولية عن صحة الفريقين الأول والثاني من المتطوعين بعد تلقيحهم، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، إن الخبراء يصفون صحتهم بأنها جيدة وهم يخضعون لمراقبة دائمة من قبل أطباء مستشفى "بوردينكو" العسكري، مضيفة أن المشاركين في اختبار اللقاح لم تظهر لديهم أي مضاعفات أو عوارض جانبية، أما الأطباء والعلماء فمستمرون في دراسة رد المناعة على اللقاح.

وأشارت الصحيفة إلى غياب الشكوى من جانب المتطوعين المشاركين في الاختبار.