رئيس حي عين شمس يوجه بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

قال اللواء ماهر هاشم، رئيس حي عين شمس بمحافظة القاهرة، إنه جرى فتح قنوات تواصل مباشر مع المواطنين من خلال صفحة الحي على موقع "فيس بوك".

وأشار إلى أنه جرى فتح خط ساخن على مدار 24 ساعة وتفعيل خط واتس آب، لتقديم خدمات فورية للمواطنين بالتنسيق مع جميع إدارات الحي.

كما وجه رئيس حي عين شمس، بقبول جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشددا على منع تواجد الشيشة أو النارجيلة بالتزامن مع فتح المقاهي غدا.

كما أمر إدارة المحلات بالحي، بقبول طلبات المقاهي غير المرخصة لتحويلها لأنشطة أخرى وترخيصها.

كما قاد هاشم حملة بنطاق الحي لمتابعة أعمال النظافة، ومنع تفشي ظاهرة إشغال الشوارع بالباعة الجائلين وإزالة الإشغالات.