أسعار الفاكهة اليوم السبت 27-6-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المحلية، اليوم السبت 27 يونيو، وجاءت أسعار الفاكهة كالتالي:

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 6 جنيهات.

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 6 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

البرقوق

تراوح سعر كيلو جرام من البرقوق من 8 إلى 15 جنيها.

الشمام

تراوح سعر كيلو الكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات.

الخوخ

سعر كيلوجرام الخوخ العريشي 5 جنيهات.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.

المشمش

ووصل سعر المشمش إلى 12 جنيها للكيلو جرام.

الفراولة

جاء سعر كيلوجرام الفراولة بـ7 جنيهات.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 5 إلى 8 جنيهات، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 12 إلى 25 جنيها.

البطيخ

كيلو البطيخ بـ 6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخ بين 20 إلى 40 جنيهًا وفقًا للوزن.

العنب

بلغ سعر كيلوجرام العنب البناتي الأصفر 8 جنيهات، والبناتي الأحمر بـ9 جنيهًات، وعنب الكرمسن بـ13 جنيهًا.