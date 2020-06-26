منظمة العمالة التركية: ارتفاع معدلات الفقر والجوع خلال شهر يونيو

أعلنت منظمة العمالة التركية أن معدل الجوع للأسر التركية المكونة من أربعة أفراد قد وصل في شهر يونيو الجاري إلى الفين وأربع مئة وواحد وثلاثين ليرة تركية وثماني قروش (2431.08) كما وصل معدل الفقر إلى سبعة آلاف وتسع مئة وثمانية عشرة ليرة واثنين وثمانين قرشًا (7.918.82).

وقالت صحيفة "تي 24" التركية عن بيان منظمة العمالة إن معدلات خط الفقر والجوع قد ارتفعا مؤخرًا وبلغ مقدار الانفاق الشهري على الغذاء لإسرة مكونة من 4 أفراد إلى ألفين و431 ليرة و8 قروش دون حساب الملبس وفواتير الكهرباء والماء والوقود والتعليم والعلاج في حالة المرض. كما قاموا بحساب الراتب المطلوب لشخص أعذب بمقدار ألفين و 952 ليرة و41 قرش، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

ووفقا للتقرير فإنه بالنسبة لعمال اليومية فهم يلجأون للاستدانة دائمًا من أجل توفير احتياجتهم اليومية، وكذلك في حين حصولهم على إجازة فهم لا يجدون قوت يومهم، لذلك فالدخل الشهري قليل جدًا بالنسبة لمتطلبات الحياة اليومية. علاوة على ذلك فإن الحد الأدنى للأجور أقل من حد الجوع، ويتم انفاقه على الغذاء الشهري للأسرة.