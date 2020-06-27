إسبانيا: 8 وفيات و191 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، أمس، تسجيل 8 وفيات و191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في يوم واحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

إقليم أراجون يسجل أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد

وقالت الوزارة الإسبانية، على موقعها الإلكتروني الرسمي، إن العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 28338 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للاصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي.سي.آر" إلى 247905 حالات منذ تفشي الجائحة.

وذكرت البيانات، أن إقليم أراجون شمال شرقي البلاد سجل أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد مع 72 إصابة ارتفاعا إلى 6228 حالة، فيما سجلت العاصمة مدريد 41 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للاصابات فيها إلى 71632 إصابة وسجلت كتالونيا 36 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي فيها إلى 61073 حالة.

وبدأت إسبانيا منذ 6 أيام ما تسميه الحكومة الإسبانية "الوضع الطبيعي الجديد" الذي ستستمر خلاله ولغاية إيجاد علاج ولقاح للفيروس سلسلة من التدابير الوقائية منها ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة المغلقة وفي الهواء الطلق عندما لا يكون من الممكن الحفاظ على مسافة أمان من متر ونصف المتر بين الأفراد.