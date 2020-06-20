تفاصيل عملية "الأطنان الأربعة" في إسبانيا.. ظنوا أن الشرطة مشغولة في كورونا

صادرت السلطات الإسبانية 3.8 طن مكعب من الكوكايين، خلال شهر تقريبا في ميناء فالنسيا، بينما افترض مهربو المخدرات أن الشرطة، ستكون غير منتبهة بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا للسلطات، اليوم الجمعة.

وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان: بدأت التحقيقات في أبريل الماضي بعد معلومة من وكالة مكافحة المخدرات الأميركية وتحقيقات أمن الداخلية، وفاق لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ووسط زيادة في المرور الملاحي الوافد إلى فالنسيا، جنوب شرق ساحل المتوسط، افترض المهربون أن "الرقابة والتحقيقات من السلطة الإسبانية ستتراجع" بسبب حالة الطوارئ والإغلاق الوطني لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعثرت الشرطة على الكوكايين في 6 حاويات وصلت من أمريكا الجنوبية، وأخفي المخدر بعدة طرق منها داخل أكياس سكر وبراميل بذور الأناناس وبين مكسرات، وفقا للبيان.

وألقت الشرطة القبض على 11 شخصا بينهم 8 إسبان وهولنديين اثنين وواحد من كوت ديفوار. ويشتبه أيضا في تورط بعض عمال الميناء، وفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.