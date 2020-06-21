كورونا حول العالم.. إسبانيا: انتهاء حالة الطوارئ الوطنية في البلاد

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 8.954.471 ، فيما وصل إجمالي الوفيات 467.461، بينما بلغت حالات الشفاء منه 4.765.692 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها قارة أوروبا.

وأعلنت السلطات الإسبانية، اليوم، انتهاء حالة الطوارئ الوطنية في البلاد وعودة الحياة الطبيعية إليها وذلك بعد 98 يوما لكن مع الحفاظ على بعض التدابير الصحية تجنبا لحدوث موجة جديدة من جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز في تصريح صحفي، أن حالة الطوارئ التي تم تمديدها 6 مرات منذ منتصف شهر مارس الماضي أنقذت حياة ما لا يقل عن 450 ألف شخص في إسبانيا وفقا لدراسات مستقلة، محذرا في الوقت نفسه من موجة جديدة للفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 28 ألف شخص.

ومع انتهاء حالة الطوارئ تستعيد الأقاليم الإسبانية المستقلة صلاحياتها كافة وتتولى مسؤولية إدارة أنظمتها الصحية وفرض الإجراءات الصحية الإلزامية التي تراها مناسبة لمواصلة السيطرة على الفيروس ومواجهة أي موجة جديدة.

لكن الحكومة فرضت بدورها إجراءات يجب تطبيقها في جميع المناطق أهمها استخدام الكمامات الطبية في الأماكن العامة والمواصلات عندما لا يمكن ضمان مسافة أمان من متر ونصف المتر بين الأفراد في حين ستحدد حكومات الأقاليم المستقلة السعة القصوى للمطاعم والمقاهي ودور السينما والحفلات الموسيقية والأعراض والمآتم وكذلك الشواطئ.

من جهة أخرى، يستعيد المواطنون الإسبان اليوم إمكانية السفر بين المحافظات والأقاليم المختلفة بدون أي ضوابط باستثناء تدابير النظافة ومسافة الأمان.

وكذلك سيتمكن هؤلاء من السفر إلى الدول الأوروبية الأخرى ضمن الفضاء الأوروبي "شنجن" باستثناء البرتغال التي طلب تمديد الحظر حتى نهاية الشهر الجاري.

وتستقبل إسبانيا اليوم 100 رحلة جوية من عدة مدن أوروبية منها 18 في مطار مدريد الدولي "باراخاس-أدولفو سواريز"، لكن معظمها سيتوجه إلى "جزر البليار" و"جزر الكناري" التي تعد قبلة للسياح الألمان والبريطانيين.

وفي هولندا، قال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة، اليوم، إن البلاد سجلت 98 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 49593 شخصا.

وأضاف المعهد الهولندي، أنه سجل حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد ليبلغ إجمالي الوفيات بالجائحة إلى 6090 شخص.

وأعلنت ألمانيا، اليوم، تسجيل حالة وفاة واحدة و687 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال المعهد المختص في رصد الوباء في ألمانيا "روبرت كوخ" في بيان صحفي إن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8882 وللإصابات إلى 189822 إصابة.

وأضاف المعهد، أنه تم تسجيل 200 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من المرض 174900 .

وفي النمسا، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل حالتي وفاة بالإضافة إلى 20 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان على موقعها الالكتروني إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 690 وفاة و17247 الفيروس التاجي.

وأضافت الوزارة، أن هناك 69 مصابا يرقدون في المستشفيات بينهم ثمانية مرضى في أقسام العناية المركزة، فيما أشارت إلى تعافي 16197 مريضا من الفيروس حتى الآن، كما لفتت إلى تم اجراء 560584 فحصا طبيا للكشف عن كورونا المستجد في مختلف المناطق النمساوية.

بلغاريا تسجل 117 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وفي بلغاريا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 117 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3872 حالة، وفاقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وأشار مقر العمليات البلغاري، في بيان أوردته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، إلى أن الحالات النشطة للعدوى وصلت إلى 1646، بينما تماثل للشفاء التام من الفيروس 2027 شخصا.

وأوضح مقر العمليات، أنه يوجد حاليا في المؤسسات الطبية في بلغاريا 322 مصابا، 13 منهم في وحدات العناية المركزة.

وأشار المقر، إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين الطواقم الصحية في بلغاريا بلغ حتى الآن 343 حالة، بعد تسجيل حالتين جديدتين في آخر 24 ساعة وكانتا لممرضتين.

وفي التشيك، أعلنت السلطات، اليوم، ارتفاع عدد الاصابات بكورونا المستجد، إلى 10448 حالة بعد تسجيل 42 إصابة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة التشيكية في بيان صحفي على موقعها الرسمي، أنه تم إجراء 519127 اختبارا للكشف عن الفيروس حتى الآن.

وأشارت الوزارة التشيكية، إلى تعافي 7477 شخصا حتى الآن في ما بلغ عدد الوفيات المسجلة بسبب الفيروس 336 حالة حتى الآن.

وفي النرويج، أعلن المعهد النرويجي للصحة العامة، اليوم، تسجيل 16 حالة جديدة مصابة بكورونا المستجد.

وقال المعهد النرويجي في بيان إن الحالات الجديدة ترفع إجمالي المصابين إلى 8742 شخصا.

ولم يسجل المعهد أي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الإجمالي للمتوفين بسبب الفيروس عند 244 شخصا.

رومانيا: ارتفاع الإصابات بالوباء إلى 24045

وفي رومانيا، أعلنت السلطات، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا المستجد إلى 1512 وفاة بعد تسجيل 12 حالة جديدة.

وذكر مركز الطوارئ للاتصال الاستراتيجي الروماني في بيان صحفي، أن عدد الإصابات في البلاد ارتفع كذلك إلى 24045 إصابة بعد تسجيل 315 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المركز، إنه تم شفاء 16911 حالة حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم إجراء أكثر من نصف مليون اختبار للكشف عن الفيروس.

وأضاف المركز، أنه يوجد 195 مريضا في المستشفيات كما يخضع 1309 أشخاص في الحجر المؤسسي في حين يخضع أكثر من 76 ألف شخص للعزل المنزلي.