متخصص في الشأن الليبي: إعلان القاهرة كشف حقيقة تركيا للمجتمع الدولي

قال عبدالستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي، إن بعض الدول الأوروبية، تعيد تقييمها من الوضع في لبيبا، خاصةً بعد إصدار إعلان القاهرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر"، خلال تعليقه على البيان المشترك بين دول فرنسا وإيطاليا وألمانيا، أن الموقف المصري الحازم على الأرض وإعلان القاهرة، أدى إلى يقظة المجتمع الدولي، فيما يتعلق بالتواجد التركي في ليبيا.

وتابع: "هناك عمليات تجري على الأرض لتقويض التمدد التركي في ليبيا، وهذا يستغرق بعض الوقت، ويحتاج إلى مشاورات بين الدول المختلفة، والاتصالات بين كثير من قادة دول العالم، والقاهرة وبين قادة العالم مع بعض، من أجل تفكيك الميليشيات الإرهابية في ليبيا، والتحركات الجارية تؤدي إلى محاضرة التواجد التركي في ليبيا".

وأردف: "الضغط الحقيقي التي تمارسه الدول المختلفة على أردوغان ستجعله يطلق بعض التصريحات العنترية، لكن الجيش الوطني الليبي يتبقى له طرابلس فقط، وبعض المدن المحيطة بها، وهذه البقعة يتلاعب بها أردوغان وهذه الرقعة الجغرافية فيها مرتزقة وميليشيات وجماعات إرهابية معقدة للغاية ومن الصعب توقع حل قريب لها".

وواصل: "يجب التنفيذ العملي لعودة المرتزقة إلى الجهة التي جاؤوا منها ومحاربة الإرهاب وهذا يتطلب إلى ضغوط تؤدي إلى الوصول لحل سياسي، والورقة المصرية أعادت إحياء كل الجهود الدولية في اتفاق الصخيرات ومؤتمر برلين والأمم المتحدة وغيرها، حيث جمعت كل هذا في ورقة واحدة ولهذا نعتقد أن مرحلة ما بعد إعلان القاهرة ستختلف بشكل جذري عن مرحلة ما قبل إعلان القاهرة".