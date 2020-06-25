الجيش الليبي: المجتمع الدولي تشجع بعد تصريحات السيسي عن ليبيا

أكد العميد خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن تركيا تواصل جلب المرتزقة الى ليبيا لمحاربة الجيش الوطني.

وقال المحجوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "dmc" إن تركيا تسعى للاستيلاء على النفط الليبي ومقدرات الشعب الليبي.

وأوضح المحجوب أن المجتمع الدولي تشجع كثيرا بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ليبيا، مشيرًا إلى أن تصريحات السيسي بشأن ليبيا كانت مدروسة وفي وقت مناسب، لافتا إلى أنه تم فضح خطة الميليشيات الإرهابية وتركيا فى ليبيا.

وشدد مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي على أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تنجح فى السلطة، وتستهين بكل شيء، ولن تنجح مخططاتها في زعزعة الاستقرار في ليبيا بفضل جهود الجيش الوطني الليبي.