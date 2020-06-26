مصادر: أحمد مكي يتعاقد على بطولة الجزء السادس من "الكبير أوي"

علمت "الوطن" أن الفنان أحمد مكي، تعاقد على تقديم الجزء السادس من مسلسله الكوميدي الشهير "الكبير أوي"، الذي حقق نجاحا كبيرا طيلة السنوات الماضية.

أشارت المصادر، إلى أنه لم يتحدد حتى الآن إمكانية مشاركة نفس فريق الفنانين في العمل وبالتحديد دنيا سمير غانم، ومحمد سلام.

من المقرر، أن يعكف أحمد مكي، على تحضيرات العمل وترشيح باقي أبطال العمل، والاتفاق على السيناريو والبحث عن أماكن التصوير بعد ترشيح مخرج للعمل.

"الكبير أوي" مسلسل تليفزيوني كوميدي بطولة أحمد مكي، ودنيا سمير غانم، وهشام إسماعيل، ومحمد شاهين ومن إخراج إسلام خيري، وأحمد الجندي، وهشام فتحي.

تدور أحداثه حول عمدة قرية "المزاريطة"، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ولدين توأم، أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأخوين عندما يلتقيا ويتنافسا على العمودية خلفا لوالدهما ويجسد مكي الأدوار الثلاثة الأب والتوأمين (الكبير وجوني)، ثم يظهر لهم شقيق اخر وهو "حزلقوم".

يذكر أن الفنان أحمد مكي، عرض له مؤخرا مسرحيته الجديدة التي تحمل اسم "حزلقوم" في المملكة العربية السعودية، وحققت المسرحية نجاحا كبيرا وتعد مسرحية " حزلقوم " من انتاج شركة "كايرو شو" والإشراف الفني للمخرج والمنتج مجدي الهواري ومن إخراج كريم سامي، ويشارك مكي البطولة نخبة من نجوم الكوميديا علي رأسهم الفنان بيومي فؤاد، والفنان محمد سلام، والفنان سليمان عيد، والفنانة ميرنا جميل.