عادل حمودة لـ أحمد مكي: محمد مرسي صنم فارغ لا يستحق العبادة

تحدث الكاتب الصحفي عادل حمودة، عن تصريحات المستشار أحمد مكي، وزير العدل في جماعة الإخوان الإرهابية لقناة الجزيرة القطرية، الذي حاول من خلال تصريحاته، تجميل جماعة الإخوان ومحمد مرسي، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية، تحاول الآن، البحث عن صنم من أجل عبادته والتبرك حوله، ويعملون الآن على إظهار المعزول الراحل محمد مرسي، على أساس أنه راعى الحريات على خلاف الحقيقة.

وأضاف "حمودة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن هناك محاولة للبحث عن صنم، من أجل عبادته ويطوفون حوله، ويتلمسون البركة ويعملوا على تحويل مرسى لهذا الصنم، ولكن هذا صنم فارغ، لا يستحق العبادة أو أن نرميه بالجمرات، مؤكدًا أن محمد مرسى، كان مع قتل الصحفيين وليس حبسهم فقط.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن حديث مكي عن مرسى كان ساذج، ولا يجوز أن يخرج من قاضي كبير كان وزيرًا للعدل، فالإخوان كانوا يتجسسون على المؤسسات الوطنية، بعدما جاؤوا بأجهزة تنصت من اليونان، وكانوا دائمًا ضد الشعب والصحفيين الذين يكشفون جرائمهم، كما أن جماعة الإخوان التي تدعي الآن أنها مع الحريات وحقوق الإنسان، عناصرها هم من حاصروا المحكمة الدستورية.

وأشار إلى أن عناصر الإخوان، هم من قتلوا الصحفيين ومنعوهم من الظهور على القنوات خوفًا من فضحهم، كما أن مكي استند على شخص غير موجود في الوقت الحالي، وذلك يتنافى مع الحد الأدنى، مع توجيه الاتهامات، خاصة أنه شخصية قضائية، "هذا إثارة للفتنة، ولم نسمع من أيام محمد على أن الجيش المصري أطلق رصاصة ناحية الشعب المصري".

وأشار إلى ان الجيش المصري منذ أيام محمد علي، لم يأكل من قرية دخلها أو اغتصب امرأة، وكان يلتزم بالقيم الأخلاقية للمؤسسة العسكرية وهذا ما أجبر مبارك على التنحي، لأنه من نسيج هذا الشعب"، بينما القيادي الإخواني خيرت الشاطر قال: "المرة الوحيدة التي انتخبنا فيها الشعب المصري، كانت غفلة من الزمن"، مشيرا إلى أن هناك دعما قطريا واضحا وصريحا لمخطط جماعة الإخوان.