استشاري طب نفسي عن معدلات جرائم القتل: "الناس حاسة الحياة بتنتهي"

علق الدكتور محمد حمودة استشاري الطب النفسي، على الجرائم التي شهدتها مصر الأسبوع الماضي، حيث شهد الأسبوع المنقضي عدة جرائم أسرية بشعة، منها اغتصاب وقتل زوجة على يد عامل وبتحريض من زوجها، وقتل سيدة لأبنائها انتقاما من زوجها، ورمي زوج لزوجته من الدور الخامس.

وقال حمودة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، "الحوادث دي بشعة جدا خصوصا حادثة قتل أم لأولادها بتكون نادرة جدا، وغالبا بتكون الأم لديها اضطراب نفسي يؤدي لكدا، ووكيل النيابة في الحالة دي بيحول المتهمة للطب النفسي لو حس باضطراب نفسي لأن نوعية الجرائم غريبة وغير معتاد عليها، والخلل بيكون في النفسية وبترتب عليها أن توضع بالمستشفى، أو خلل في الشخصية ويؤدي لإعدامها".

وأضاف حمودة: "المشاكل النفسية ممكن تكون موجودة بس متسيطر عليها ولكن وقت الجريمة بيفقد الشخص السيطرة على المشكلة النفسية دي، ولازم نتأكد الأول الست اللي وقعت من الدور الخامس دي وقعت فعلا ولا جوزها اللي رماها؟".

وتابع حمودة: "بسبب الضغط النفسي وضغوط الحياة الفترة اللي فاتت وإحساس إنه الحياة بتنتهي وسلوكيات الكوارث اللي الناس بتدوس على بعض فيها، هي اللي زودت الحوادث الفترة اللي فاتت". واستكمل حمودة: "الناس بتتجاهل المرض النفسي وبتعتبره وصمة وبتسيبه لحد ما يجيب كوارث".