وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد عددا من المساجد قبل إعادة فتحها غدا

تابع الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عمليات تجهيز المساجد استعداداً لفتحها غدا السبت للصلاة، رافقه في هذه الجولة قيادات المديرية.

وتفقد الشيخ خشبة، عدد من المساجد على رأسها مسجد سيدي أبي العباس المرسي ومسجد الإمام البوصيري ومسجد شرق المدينة وغيرها من المساجد.

كما تابع مع مديري الإدارات التجهيزات والإعدادات التي يقوم بها الأئمة والعمال لتهيئة المساجد لعمارها.

وأكد على سعادته الغامرة بما رآه من جهود مبذولة من كل منتسبي الأوقاف في إعداد بيوت الله لاستقبال عمارها.

وطالب رواد المساجد، أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يحافظوا على أنفسهم وغيرهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى تمر هذه الأزمة.