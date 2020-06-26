روسيا تستعد لبناء 4 وحدات طاقة نووية جديدة

أعلنت شركة روساتوم أن روسيا تستعد حاليًا، لبناء وحدات طاقة جديدة في منطقتي "لينينجراد وسمولينسك"، وذلك بموافقة أليكسي ليخاتشيف مدير عام شركة روساتوم الحكومية للطاقة النووية.

وقال ليخاشيف: "وصلت صناعة الطاقة النووية الروسية إلى هذه المرحلة المتقدمة من خلال أنواع المحطات النووية المتطورة من VVER-1200 وVVER-TOI".

وأكد أنه تم تنفيذ هذه المشروعات بنجاح في روسيا، وان نوع VVER-1200 قيد التنفيذ الان في بلاد أخرى.

وأضاف "ليخاشيف": "لقد تم تصميم هذا النوع من المحطات النووية وفقاً لأحدث الإنجازات والتطورات التي تحرص على أن تتبع جميع معايير السلامة الدولية الحالية".

يأتي بناء المرافق الجديدة، ضمن خطة الدولة الروسية الخاصة بمرافق الكهرباء حتى عام 2035، لتصبح شركة JSC Rosenergoato جزء من شركة روساتوم الروسية- المطور والمنسق الفني للمشاريع الاستثمارية.

تمثل المرحلة الأولى من بناء محطة لينينجراد الثانية للطاقة النووية مرجعاً للوحدات الجديدة لمحطة الطاقة النووية لينينجراد.

كما يعد مشروع VVER-TOI قيد الانشاء في مدينة سمولينسك مماثلاً لمشروع محطة كورسك الثانية للطاقة النووية.

وصرح أندريه بتروف، المدير العام لشركة JSC Rosenergoatom قائلاً: "سيتم استبدال وحدات المفاعلات RBMK-1000 بوحدات الطاقة الجديدة، والتي تنتهي خدمتها في العقد القادم".

وأضاف: "وفقًا للتقديرات الأولية، فإن إنشاء هذه الوحدات سيساهم في خلق حوالي 15 ألف وظيفة جديدة، بالإضافة إلى توفير إيرادات ضريبية منتظمة للميزانيات الإقليمية والمحلية".

وبحلول نهاية العام، سيتم تنفيذ مشروع مبدئي للعمل في موقع بناء وحدات الطاقة الجديدة رقم 3 ورقم 4، مع مفاعلات VVER-1200 من محطة لينينجراد الثانية للطاقة النووية.

كما أنه من المقرر، بناء مرافق سكنية مؤقتة وقاعدة صناعية، بجانب انعقاد جلسات عامة بشأن استخراج التراخيص اللازمة وتقييم الأثر البيئي للوحدتين 3 و4، وذلك خلال الفترة من 2020-2022، ويجب إجراء تقييم مشروع البناء حتى عام 2022.

وسيتم بناء وحدات الطاقة الجديدة في محطة سمولينسك الثانية للطاقة النووية، مع مفاعلات VVER-TOI بسعة إجمالية قدرها 2 510 ميجاوات، وعلى بعد 6 كم من وحدات الطاقة الحالية في المحطة النووية.

وفي نهاية عام 2020، سيتم إعداد واعتماد خطة عمل للمشروع الاستثماري "محطة سمولينسك الثانية للطاقة النووية مع مفاعلات رقم 1 و2"، وبدء عملية تمويل المشروع وفقًا لهذه الخطة.