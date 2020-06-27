بالفيديو.. حزب الشعوب: لا وجود لقضاء مستقل في تركيا تحت حكم أردوغان

قالت البرلمانية التركية عن حزب الشعوب الديمقراطي، ميرال دانيش باشتاش، خلال مؤتمر صحفي، إن القضاء التركي في عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم فقد كل استقلاليته وصار أداة في يد الحاكم لتنفيذ كل ما يرغب فيه.

ونقل موقع "تركيا الآن" مقطع فيديو لـ"باشتاش"، قالت فيه "بصفتي شخصًا كان محاميًا لسنوات عديدة، أود أن أقول إن تحديد جلسة محاكمة السيد صلاح الدين دميرتاش بين 6 - 8 أكتوبر ليس أيضًا مجرد صدفة. أود أن أقول بكل وضوح إن القضاء يعطي رسالة سياسية للمجتمع بتحديده تواريخ تلك المحاكمة. إن القرار الذي تمت الموافقة عليه في جلسة الاستئناف هو نتيجة لاستخدام الحكومة لسياسة العصا مع القضاء".

وأكدت باشتاش، في تصريحاتها أن الحديث في تركيا لم يعد عن وجود قضاء مستقل ومحايد، بل صار عن وجود قضاء من الأساس مشيرة إلى انعدام مفهوم الدولة في حالة غياب القضاء المستقل المحايد.

وكانت المحكمة الدستورية في تركيا قضت في وقت سابق، من الشهر الجاري، أن سجن صلاح الدين دميرتاش الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا، يمثل انتهاكا لحقوقه، وفقا لما ذكرته هيئة الإذتهة البريطانية "بي بي سي".

وجاء في الحكم الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية أن احتجاز دميرتاش تجاوز الفترة المعقولة، مشيرا إلى أن حقه في الحرية تعرض للانتهاك، وأمرت المحكمة بتعويضه ماديا.

ودميرتاش مسجون منذ نوفمبر 2016 لاتهامات متعلقة بالإرهاب.