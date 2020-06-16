حزب ديفا التركي: منع مسيرة "الشعوب الديمقراطي" أمر لا يمكن قبوله

أدان مصطفى ينار أوغلو رئيس السياسات القانونية والعدالة بحزب علي باباجان المنشأ حديثا (ديفا)، منع المسيرة الديموقراطية التي نظمها حزب الشعوب الديموقراطي اعتراضا علي الانقلاب، والتي بدأوها من إدرنة وهكاري وصولا إلى أنقرة.

وقال ينار أوغلو الذي كان عضوا سابقا لحزب العدالة والتنمية ثم استقال منه، مدينا المنع التعسفي والعنف الذي طبقته الحكومة ضد أولئك الذين يرغبون في ممارسة حق التظاهر الذي هو "حق دستوري".

مشيرا إلى الرغبة في منع المسيرة بقرارات إدارية غير قانونية وليس لها أصل، قال ينار أوغلو "بينما لم تتسبب تظاهرات حزب الشعوب الديموقراطي حتى الآن في أي انتهاك للنظام العام، فإن حظر جميع المسيرات ومداخل ومخارج المدينة يحد من الحريات الدستورية بشكل كبير. لا يمكن منع الأفكار والآراء المعلن عنها في تظاهرة أو تجمع لمجرد أنها لا تتوافق مع رأي الأغلبية أو لا تعجب السلطة السياسية أو تسبب لها إزعاج بموجب إجتهادات المحكمة الدستورية".

وتابع: "في الآونة الأخيرة، أصبحت بلدنا في حالة أزمة خطيرة بسبب تأثير الإخلال بالدستور والسياسة الاستبدادية، حيث لا يمكن حتي ممارسة الحقوق الدستورية، ويسود الحكم وفق الأهواء بدلا من سيادة القانون. أصبح مواطنونا غير قادرين على انتقاد السلطة بالتعبير عن أفكارهم بحرية. وأوضح دليل علي الإدارة السيئة للبلاد والإستبداد، هو أن السلطة أصبحت تقوم بإغلاق نفسها أمام كل صوت وإنتقاد بسياسات القمع والخوف، كما تقوم بربط كل من يخالفونها بالإرهاب".

وأضاف أنه يمكن للجميع عقد اجتماعات وتنظيم مظاهرات سلمية دون إشعار مسبق، وقال: "لقد وجدنا تدخل الشرطة لمنع تظاهرات حزب الشعوب الديموقراطي، والمصابين في أحداث محاولة انقلاب 15 يوليو هو أمر غير مقبول تماما من جانبنا".