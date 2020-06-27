يونيسف: نقص المساعدات يهدد أطفال اليمن بالمجاعة مع انتشار كورونا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم، من أن ملايين الأطفال في اليمن يواجهون أسوأ كارثة إنسانية في العالم يمكن أن تدفعهم إلى حافة المجاعة بسبب النقص الشديد في تمويل المساعدات الإنسانية وسط جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وجاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة بمناسبة مرور أكثر من 5 سنوات على بدء النزاع في اليمن.

وجددت "يونيسف"، تحذيرها من أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن يمكن أن يصل إلى2.4 مليون طفل بنهاية العام "ما يقرب من نصف جميع الأطفال دون سن الخامسة"، مشيرة إلى إمكانية إصابة 30 ألف طفل إضافي بسوء التغذية الحاد الشديد الذي يهدد الحياة على مدى الأشهر الستة المقبلة.

وذكرت المنظمة، أنه بعد مرور 5 سنوات على الصراع الذي تسبب في تدمير البنية التحتية والنظام الصحي في اليمن فإن يونيسف تكافح للتعامل ومواجهة تداعيات كورونا المستجد، مرجحة أن يتدهور الوضع الحالي إلى الأسوا لاسيما بالنسبة للأطفال.

وأوضحت "يونيسف"، أن أكثر من 6600 طفل دون سن الخامسة قد يموتون لأسباب يمكن الوقاية منها بحلول نهاية العام ومع اقتراب النظام الصحي من الانهيار فأن نصف المرافق الصحية فقط تعمل مع نقص كبير في الأدوية والمعدات والموظفين.

وقالت ممثلة "يونيسف" في اليمن سارة بيزولو نيانتي، إنه "لا يمكننا المبالغة في حجم هذه الحالة الطارئة لأن الأطفال الذي يعيشون بالفعل في أسوأ أزمة إنسانية في العالم يكافحون من أجل البقاء مع انتشار فيروس (كوفيد-19)".

وأعربت نيانتي، عن خشيتها من أن ينسى العالم أطفال اليمن بينما يركز اهتمامه على جائحة كورونا المستجد، موضحة: "في الوقت الحالي تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية التصرف ومساعدة أطفال اليمن فلهم نفس الحقوق لأي طفل في أي مكان".

وأشارت "يونيسف" في تقريرها إلى أن ما يقرب من 10 ملايين طفل لا يحصلون على المياه والصرف الصحي وكذلك 7.8 ملايين طفل لا يحصلون على التعليم بعد إغلاق المدارس ومع تدهور الاقتصاد يمكن أن يتعرض الأطفال لخطر أكبر من "عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة وزواج الأطفال".