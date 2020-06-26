العناني: "مستعجلناش في عودة السياحة.. واستفدنا من تجارب الدول الكبرى"

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن مصر تستعد لعودة السياحة الدولية بداية من أول يوليو المقبل في محافظات جنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت"، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الإصابة شبه منعدمة هناك وتتراوح ما بين صفر إلى 10 حالات في اليوم الواحد.

وتابع: "هي أماكن مكشوفة وشاطئية وفيها تباعد اجتماعي وضوابط متميزة، ووزارات السياحة والطيران المدني والصحة تعمل كفريق عمل تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء".

وأردف: "مستعجلناش في عود السياحة، وأخدنا وقتنا تماما، وكل دول البحر المتوسط فتحت السياحة بداية من 1 يونيو، وقلنا هنبدأ بالسياحة الداخلية بنسبة 1% من 15 مايو، ورفعنا النسبة إلى 50% بداية من 1 يونيو".

وواصل: "لما الناس تبدأ تفكر تتحرك تاني، مصر هتكون من المقاصد الهامة نتيجة الأماكن التي اخترناه وما نتميز به من طبيعة خاصة، وضوابط مصر لإعادة السياحة أعتمدت من المجلس الدولي للسياحة والسفر، واستفدنا من تجارب الدول المجاورة والدول السياحية الكبرى".