وزير السياحة: سنفتح مواقع أثرية ومتاحف في الإسكندرية بعد غد

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن حمامات السباحة تعمل في كل الفنادق الحاصلة على التراخيص، التي بلغ عددها منذ يومين، نحو 407 فندقًا، بواقع ثلث فنادق الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "الحمد لله مجالناش شكاوى من حمامات السباحة، بسبب التباعد الاجتماعي، والكلور بنسب عالمية، وبالتالي فإنه من الصعب أن ينقل العدوى".

وتابع، أنه دعا وكالات الأنباء العالمية والإقليمية والمصرية، لمرافقته في جولته التفقدية في المحافظات الثلاث، التي ستستقبل السياح بداية من 1 يوليو المقبل، وسنزور مرسى علم وطابا ونويبع، مثلما زرنا الغردقة وشرم الشيخ، كما سنزور أيضًا الأقصر وأسوان والجيزة والمنيا والإسكندرية.

ولفت، إلى أنه سيزور محافظة الإسكندرية، لكي يتابع استعدادات الفنادق فيها، ويزور المواقع الأثرية والمتاحف التي سيفتتحها بعد غد.