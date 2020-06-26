وزير الآثار يشيد بتطوير شاطئ الغرام في مطروح (صور)

تفقد الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، عددا من المناطق السياحية والأثرية بمطروح، للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنشآت السياحية، بالتزامن مع عودة تشغيل الفنادق تمهيدا لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول شهر يوليو.

وتفقد "العناني" و"شعيب" المناطق السياحية بالمحافظة، منها أعمال التطوير بشاطئ الغرام وحمام كليوباترا.

وأشاد "العناني" بأعمال التطوير التي تجرى بشاطئ الغرام، والذي يضم 16 شالية بمسطح 70 مترا للشالية، و7 مطاعم وبرجولات ومحلين خدمات سريعة ومسرح مكشوف به صالون لكبار زوار.

كما حرص وزير السياحة على التقاط صور تذكارية أمام صخرة ليلى مراد الشهيرة، حيث تفقد عددا من الشاليهات للاطمئنان على جاهزيتها.