هدى زاهر لابنتها ملك: كل سنة وانتي في حضني وحضن أبوكي

هنأت هدى زاهر، زوجة الفنان أحمد زاهر، ابنتها الكبرى ملك، بعيد ميلادها.

ونشرت "زاهر"، صورة تجمعها بابنتها ملك، عبر حسابها على موقع انستجرام.

وكتب "زاهر" تعليقا على الصورة، موجهة حديثها لابنتها، بقولها "كل سنة وانتي حتة من قلبي، كل سنة وانتي أول فرحتي، كل سنة وإنتي أحلى هدية ربنا كرمني بيها".

وأضافت "زاهر"، قائلة "كل سنة وإنتي طيبة ياقلب أمك وعقبال مليون سنة جوه حضني وحضن أبوكي، ربنا يخليكي لينا ويخلي لينا إخواتك".

شاركت ملك زاهر، في طفولتها بالأجزاء الثلاثة لفيلم عمر وسلمى، مع تامر حسني ومي عزالدين، وفي مراهقتها شاركت في مسلسل القاصرات، مع الفنان صلاح السعدني.

وشاركت ليلى زاهر، شقيقة ملك، في موسم رمضان 2020 بمسلسل الفتوة، مع ياسر جلال، مي عمر، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.