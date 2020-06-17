ليلى أحمد زاهر: بابا مربيني على خطوط حمراء في التمثيل

قالت الفنانة ليلى أحمد زاهر، إنها كانت قلقة أثناء تمثيل دورها في مسلسل الفتوة، والرهبة كان سببها عدم الوقوف أمام الكاميرا منذ 6 سنوات، وأول مشهد بعد العودة كان أمام الفنان ياسر جلال، الذي احتواها سريعا وأمدها بالنصائح طوال فترة تصوير المسلسل: "كنت قلقانة لكنه احتواني، وعلى طول يديني ملاحظات ويهزر معايا، ومكنتش خايفة أو مكسوفة، وحاسة إني وسط أهلي وكلهم ناس جميلة واتعلمت منهم".

وأضافت "زاهر"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC: "الفنان تامر حسني، هو من اكتشفني، وهو عمي بالنسبة لي، وعلى طول كان بيقولي إنتي هتبقي نجمة كبيرة، وبيشجعني وفي ضهري، وزوجته بسمة بوسيل، باركتلي على إنستجرام، على المسلسل، ومتأكدة إنه مبسوط بيا، هو مكلمنيش لأنه أكيد مشغول، لكن أنا عذراه، وأكيد هو فخور بيا".

وتابعت: "أنا صديقة للفنانة هنادي مهنا، قبل ما أخوض معها تجربة التمثيل، وكانت بتقنع بابا إني أرجع أمثل تاني، وصدفة جميلة إن أول حاجة اشتغلها بعد رجوعي كانت معاها، وإحنا صحاب من زمان أوي، وفينا حاجات مشتركة من بعض، والناس ساعات بتتلغبط ما بينا في الشارع لأننا متشابهين في طريقة الكلام، وأول ما يحصل موقف ويكون في رد فعل بنبقي نسخة من بعض".

وأكدت: "بابا مربيني على حاجات معينة، وفي خطوط حمراء في التمثيل، وحاجات مينفعش إنها تتعمل".